Carolina Patrocínio, assim como muitas famílias em Portugal, continua a ter as filhas em casa, em confinamento, com recurso ao ensino à distância. Uma nova aprendizagem que nem sempre é fácil, como a apresentadora da SIC destacou nas stories da sua página de Instagram.

Inicialmente, Carolina Patrocínio começou por publicar uma fotografia da filha mais velha, Diana, que aparece com unhas falsas. "Não abram as escolas não...", disse.

Mas não ficou por aqui e mostrou ainda um registo da menina com as irmãs mais novas, Frederica e Carolina, a desfrutarem do bom tempo junto à piscina. "Ensino à distância = porque estão longe de aprender o que quer que seja", escreveu na imagem.

Recorde-se que Carolina Patrocínio e o marido, Gonçalo Uva, são ainda pais do pequeno Eduardo, que vai completar um ano em abril.

Leia Também: Verão? Com este corpaço Carolina Patrocínio já está pronta para o receber