Nesta fase por que passamos a nível mundial por causa do novo coronavírus, qualquer sintoma que se assemelhe a uma gripe é já um sinal de alerta. A pensar nisto, a atriz Oceana Basílio partilhou com os seus seguidores do Instagram que se viu obrigada a ficar isolada e longe da filha nos últimos dias.

"Há onze dias fiquei engripada, nada de grave, decidi ficar por casa e aí começou o meu resguardo por precaução. O que me custa neste instante que escrevo? Estar longe da minha filha", confessa.

"Mesmo sabendo que está bem com o pai, conversarmos todos os dias não é o mesmo sabendo que não vamos estar juntas no próximo mês. Poderia estar junto dos meus pais, acho que não o devo fazer para já", adianta.

"Quando tudo acalmar vou abraçar a minha filha, passear pela ria formosa, beijar os meus pais e respirar o ar de todos os meus. Por agora fico entre a música os livros, a pintura e as chamadas de vídeo e mantenho alguns hábitos", completa.

