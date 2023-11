No final do passado mês de julho foi feita uma descoberta inesperada no Palácio de Tatoi, na Grécia, uma propriedade que serviu de residência de verão da família real grega e que se situa a cerca de 20 quilómetros de Atenas.

Depois de mais de 40 anos desaparecidas, reapareceram as joias da Coroa grega, objetos que foram criados em 1832 e que estiveram na Alemanha durante quase 100 anos até serem devolvidos ao país de origem. No entanto, há mais de quatro décadas que ninguém sabia deles, tendo sido encontrados este ano guardados no interior do palácio.

Agora foi feita mais uma descoberta: O vestido de noiva da rainha Ana Maria da Grécia, que também estava em parte incerta há muitos anos.

O vestido que a mulher do falecido rei Constantino usou no dia em que disse o 'sim' foi descoberto entre os pertences pessoais da família real grega também em Tatoi. De recordar que Constantino e Ana Maria da Grécia e Dinamarca casaram-se a 18 de outubro de 196, cerca de duas semanas depois de a rainha ter celebrado 18 anos.

© Getty Images

