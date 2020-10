Neymar pode finalmente respirar de alívio, estão encerrados todos os processos que visavam as acusações de Najila Trindade - jovem que alegava ter sofrido abusos sexuais por parte do jogador.

Depois de a polícia ter decidido, ainda em 2019, não indicar Neymar pelos crimes de agressão e violação, o craque brasileiro viu agora encerrado o processo que o acusava de divulgar fotos íntimas de Najila Trindade. A informação é avançada pela agência Associated Press, esta quinta-feria (dia 8).

Neymar, recorde-se, estava a ser investigado pela divisão de crimes cibernéticos da Polícia do Estado do Rio por revelar publicamente imagens íntimas e mensagens da acusadora sem a autorização da mesma. O jogador de futebol respondeu à acusação garantindo que as imagens foram à época reveladas pela sua equipa.

Leia Também: 'Reviravolta': Cristiano Ronaldo enfrenta novo processo em tribunal