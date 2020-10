Cristiano Ronaldo volta a estar em destaque na imprensa internacional por causa das acusações de abuso sexual feitas por parte de Kathryn Mayorga. O caso sofreu uma 'reviravolta' depois de um juiz em Las Vegas ter decidido a favor de Kathryn.

Recorde-se que a mulher norte-americana alega que o jogador a violou em julho de 2009, num quarto de hotel, em Las Vegas, depois de se terem conhecido numa discoteca. Alegações que o craque português nega.

Mayorga assinou na altura um acordo - de cerca de 320 mil euros - com os representantes do internacional português para manter o silêncio em relação ao caso.

Em 2018, a alegada vítima pediu a reabertura do caso e as autoridades voltaram a investigar. No entanto, em julho de 2019, a Procuradoria de Clark County, em Las Vegas, adiantou que Cristiano Ronaldo seria ilibado das acusações de violação sexual após uma longa investigação que terminou com um comunicado que indicava que não haviam provas suficientes.

Agora, o Mirror adianta que Mayorga irá passar por um teste para tentar provar que não estava bem psicologicamente quando assinou o acordo com o jogador, que na altura jogava pelo Manchester United. Kathryn vai argumentar que aceitou o dinheiro por medo.

Depois de Ronaldo ter sido ilibado por falta de provas, Kathryn entrou com uma nova ação judicial contra o futebolista português. Um juiz de Las Vegas decidiu a favor de Mayorga e, por isso, o craque pode vir a ter que depor em tribunal.

O juiz já determinou que a data do julgamento seja marcada em dezembro. Além disso, as equipas jurídicas de Ronaldo e Kathryn têm até 30 de novembro para se prepararem.