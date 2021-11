Wander Oliveira, empresário de Marília Mendonça, deu uma entrevista ao colunista Leo Dias em que revelou que a artista deixou vários conteúdos por publicar, inclusive gravações.

O destino das gravações está nas mãos da família da artista, assim como o futuro do projeto Patroas.

O proprietário da Work Show garantiu que último projeto de Marília Mendonça, a parceria com a dupla Maiara e Maraísa, continuará, mas num formato diferente.

"A gente não sabe ainda o formato, eu preciso ainda falar com a Dona Ruth [mãe de Marília Mendonça], preciso ainda falar com o Murilo [ex-namorado], que são as pessoas ligadas à Marília, ao Leo (filho de Marília e Murilo), para entender qual é o desejo deles. A gente não pode fazer nada que não seja o desejo da família", afirmou o empresário.

Recorde-se que a estrela do sertanejo morreu no dia 5 de novembro, aos 26 anos, num acidente de avião em Minas Gerais.

