Katia Aveiro foi notícia na imprensa portuguesa por ter interpretado um tema de Marília Mendonça durante um evento recente no qual marcou presença, na Madeira.

Os vídeos da sua atuação emocionaram os fãs e levaram a que a sua voz fosse comparada à da artista brasileira, que morreu recentemente. Porém, nem todos concordaram com estas opiniões e depois de o tema ter sido notícia a irmã de Cristiano Ronaldo foi alvo de uma onda de comentários negativos.

"[...] Atenção, não foi preciso a Marília morrer para que eu cantasse Marília. Eles sabem tão pouco de mim, mas a inveja, o preconceito, a amargura, o ódio, a ofensa gratuita de uma terra sem lei, que é a Internet, é moda, é o retrato de uma sociedade triste", começa por defender.

"Só o facto de existir já incomoda, não conheço nenhuma destas pessoas, mas elas mesmo assim sentem liberdade para destilar ódio e amargura, que povo triste", atira, lembrando que a atuação a que se referem as críticas teve cariz solidário.

"É que isto não se trata de opinião, mas sim de ofensa a troco de nada. Tenho família, tenho uma carreira, tenho amigos, tenho pessoas que me amam. Tenho gente que me respeita, não se trata só de me ofender, trata-se sim de desrespeito gratuito só porque sim. Ficou feio, já ficou ridículo, esta gente cobarde que se esconde atrás do teclado", continua, garantindo que passará a mostrar nomes e rosto de todos os que fizerem comentários negativos sobre si.

"Gostaria de ver se os vossos amigos e a vossa família ficam orgulhosos deste tipo de posição que vocês têm na vida, só por curiosidade mesmo. A minha família, graças a Deus, tem orgulho de mim", termina, deixando clara a sua indignação.

