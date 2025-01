Katia Aveiro está no Dubai, como tem vindo a mostrar através de publicações que tem feito na sua página de Instagram.

Ainda na noite desta quinta-feira, a irmã de Cristiano Ronaldo revelou que esteve num evento em que recebeu uma "distinção", agradecendo à IBI pelo "reconhecimento".

No entanto, o que mais se destacou foi o look que Katia Aveiro escolheu para a ocasião. Trata-se de um elegante vestido nude com detalhes em prateado, que evidenciou a sua elegância.

Os elogios não tardaram a chegar através da caixa de comentários da publicação.

Leia Também: Mulher de negócios! Katia Aveiro anuncia novidade da sua marca