Depois de aparecer na varanda do Palácio de Buckingham para acenar ao povo, no final das comemorações do Jubileu, deixando a multidão em êxtase, a rainha Isabel II confessou estar "emocionada" por tantas pessoas terem saído às ruas para assinalar a ocasião.

"Fiquei emocionada e profundamente tocada por tantas pessoas terem saído às ruas para celebrar o meu Jubileu de Platina", lê-se num um comunicado publicado pela casa real britânica em nome da rainha.

Na mensagem de agradecimento, a rainha Isabel II garantiu também que continua "determinada a servir" os britânicos.

A monarca, de 96 anos, deixou ainda votos para que o "sentimento de união" dure muitos anos.

"Tenho sido inspirada pela bondade, alegria e afinidade que tem sido tão evidente nos últimos dias e espero que este sentimento renovado de união seja sentido durante muitos anos", escreveu.

"Apesar de não ter participado em todos os eventos pessoalmente, o meu coração está com todos e continuo determinada a servi-los o melhor possível, apoiada pela minha família", acrescentou Isabel II.

Milhares de pessoas deslocaram-se hoje até ao centro de Londres para ver o último dia das celebrações dos 70 anos de reinado de Isabel II.

No final de um desfile que envolveu mais de 10.000 pessoas, a monarca, de 96 anos, surgiu na varanda do Palácio de Buckingham, uma presença que se manteve incerta até ao último momento, tendo em conta que a rainha cancelou a presença em vários eventos neste fim de semana por questões de saúde.

Acompanhada pelos seus herdeiros, os príncipes Carlos e William e respetivas famílias, a rainha Isabel II permaneceu durante alguns breves minutos na varanda, sorridente e segurando uma bengala, acenando à multidão.

Apesar de não ter a intenção de abdicar, fiel a uma promessa que fez em 1947, antes de subir ao trono, de dedicar toda a sua vida a servir, Isabel II faz-se representar cada vez mais nos últimos tempos pelo herdeiro do trono, o príncipe Carlos, de 73 anos.

