Emma Roberts mostrou a sua enorme barriga de grávida numa nova produção para a capa da revista americana Cosmopolitan.

A atriz, de 29 anos, que aguarda a chegada do seu primeiro filho, um menino, fruto da relação com Garrett Hedlund, falou ainda à publicação sobre as mudanças que a gestação trouxe à sua vida.

"Resumindo: estou com fome e cansada. Comida e sono não obedecem às leis normais quando estás grávida. Mas estou saudável, e é a isso que sou grata", começa por explicar. "Ver o meu corpo mudar por dentro e por fora tão drasticamente tem sido uma experiência incrível. Surpreendente e lindo", completa, mostrando-se feliz com esta nova fase.

