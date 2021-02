Emma Roberts celebra esta quarta-feira o 30.º aniversário. Uma data especial, uma vez que, além de ser uma data 'redonda', é também a primeira vez que sopra as velas desde que foi mãe.

A atriz deu as boas-vindas ao primeiro filho a 27 de dezembro. O bebé, Rhodes, é fruto do casamento com Garrett Hedlund.

Nas redes sociais, destacou o seu aniversário com uma foto sua em que aparece com uma chupeta na boca. "30 baby", escreveu na legenda.

