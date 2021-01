Emma Roberts tem desfrutado de bons momentos com o filho recém-nascido, Rhodes, sem deixar de colocar a leitura em dia.

Ainda esta segunda-feira, a atriz, de 29 anos, publicou no Instagram uma fotografia em que aparece com o bebé ao colo ao mesmo tempo que segura um livro de Joan Didion, 'Let Me Tell You What I mean'.

"O Rhodes conheceu a Joan", escreveu a mãe 'babada' na legenda do carinhoso retrato que não passou despercebido aos olhos de muitos fãs. Veja todas as reações na publicação abaixo:

Leia Também: Emma Roberts partilha a primeira fotografia do filho