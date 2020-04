Eminem apanhou um intruso na sua casa. O rapper, de 47 anos, terá ficado cara à cara com o homem, que terá passado pela segurança do músico e entrado na sala de estar do cantor.

Segundo o TMZ, este momento aconteceu no início deste mês, por volta das quatro da manhã. Fontes da polícia afirmam que o suspeito - Matthew David Hughes, que terá cerca de 26 anos - usou uma pedra para partir uma janela da cozinha e entrar na residência. O alarme terá disparado e acordado Eminem.

O cantor saiu da cama, encontrou o intruso na sala de estar e chamou as autoridades. Quando a polícia chegou ao local, levaram o suspeito sob custódia e este foi acusado de invasão e danos materiais.

