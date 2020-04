Quem segue Emily Ratajkowski no Instagram são muitas as vezes que encontra imagens sensuais da modelo. Ainda esta quarta-feira, dia 29, a manequim voltou a 'presentear' os fãs com mais uma partilha ousada.

Com um biquíni com tiras cruzadas, foi assim que a celebridade, de 28 anos, se deixou gravar, tendo partilhado o vídeo na rede social.

Uma publicação que mais uma vez não passou despercebida, tendo recebido muito elogios pela sua boa forma física.

Veja abaixo:

