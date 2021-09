Depois de ter sido mãe pela primeira vez há cinco meses, Emily Ratajkowski voltou à passerelle.

A modelo, de 30 anos, desfilou com um biquíni cor de rosa para a Savage X Fenty, marca da cantora Rihanna.

Recorde-se que o filho de Emily, o pequeno Sylvester Apollo Bear, nasceu no dia 8 de março. O menino é fruto do casamento da modelo com Sebastian Bear-McClard.

