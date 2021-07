Emily Ratajkowski não ficou indiferente aos comentários de alguns internautas que disseram que era "uma porcaria de mãe". A atriz e modelo, de 30 anos, que deu as boas-vindas ao filho, Sylvester, em março, lamentou os comentários e as "identificações horríveis" sobre si que tem visto no Instagram.

"Estamos todos a refletir sobre a vergonha. A de chamarem à Britney uma má mãe quando ela conduziu com o bebé ao colo. Falamos sobre como deveríamos 'ter feito melhor' enquanto cultura. Enquanto isso, os meus comentários estão cheios de identificações horríveis sobre como eu não mereço ser mãe. Tenham vergonha", começou por dizer nas stories.

"Não quero saber se me odeiam a mim, ou odeiam a celebridade (ou apenas a mulher), mas é incrivelmente assustador ser progenitor e ninguém merece que lhe digam que é uma porcaria de mãe", completou.

Note-se que o bebé é fruto do casamento da manequim com Sebastian Bear-McClard.

