Emily Ratajkowski acabou por falar sobre o lado amoroso da sua vida durante a entrevista à Vogue espanhola, pois tem estado no centro das atenções devido às relações que se têm tornado conhecidas.

A divulgação das imagens em que aparece a beijar Harry Styles, depois de o cantor se ter separado de Olivia Wilde, foi tema de conversa. A modelo acabou por comentar a situação colocando-se na pele de Olivia e reagindo às notícias que falam de uma quebra de relação com a atriz depois da divulgação do referido vídeo.

"Essas abordagens surgem muitas vezes. Fiz um TikTok sobre isso quando o caso do Adam Levine veio à tona. Todo o meu algoritmo nessa rede social mostrava conteúdo focado em envergonhar uma miúda de 23 anos. Fiquei frustrada com a forma como se estava a construir uma narrativa de ataque a esta rapariga, em vez de questionarem o que acontece à pessoa que está numa relação e que, como tal, tem obrigações. No caso de me perguntarem é mais do mesmo. Sinto-me mal pela Olivia, porque ela teve de passar por esta situação em várias ocasiões", disse Emily.

De seguida, a modelo foi questionada sobre o facto de ter a sua vida amorosa exposta muitas vezes. "É muito bizarro ter certas experiências e depois o mundo inteiro ficar a saber delas e a comentá-las. Sou apenas uma pessoa que passou de uma relação de três anos para uma relação de quatro, por isso esta é a primeira vez em muito tempo que estou numa fase de namoro", começou por manifestar Ratajkowski.

"O interesse que têm neste lado [da minha vida] em particular é muito estranho. Não que seja uma surpresa, mas é uma pequena fatia da minha vida. A maior parte da minha vida é focada no meu filho e no meu trabalho. Mas acho que esse lado não inspiram as mesmas manchetes chamativas", acrescentou.

"A invasão do lado privado é muito difícil para mim. Agora, o que está realmente a começar a preocupar-me é o meu filho. É difícil explicar a nossa relação com os paparazzi. Não quero que tenha medo deles. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa de saber que eles não são nossos amigos. Se algo lhe acontecesse, eles não iam a correr para o proteger. Tenho a certeza que eles iriam tirar uma foto antes", completou.

Leia Também: Emily Ratajkowski disse namorar com Harry Styles há mais de 2 meses?