Emily Ratajkowski pode ter confessado que já namora com Harry Styles há mais de dois meses.

A dar que falar estão declarações da modelo num podcast lançado a 9 de março, duas semanas antes de ela e o músico terem sido apanhados aos beijos.

"Acabei de começar a namorar com alguém de quem acho que gosto, então é diferente", confessou em declarações ao 'Going Mental With Eileen Kelly'.

Ratajkowski admitiu ainda que se a entrevista tivesse sido há quatro semanas, a pessoa com quem estava a sair não seria algo para levar a sério.

Ainda sobre futuras relações, a modelo afirmou: "Espero namorar com alguém que tenha mais vida própria, evitar os problemas que tive antes". Ao que tudo indica, estaria a referir-se à relação com o ex-marido, Sebastian Bear-McClard, com quem tem um filho em comum, Silvestre, de dois anos.

