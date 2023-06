Emily Ratajkowski completou 32 anos esta quarta-feira, dia 7 de junho, e mostrou aos seguidores da sua página de Instagram algumas imagens da festa.

Sempre junto do filho, Sylvester, de dois anos, é assim que podemos ver a modelo nas imagens captadas durante a celebração e que pode ver na galeria.

Para este dia especial, Emily escolheu um vestido de couro, curto, inspirado nos anos 90.

De recordar que o filho da manequim é fruto do casamento terminado com Sebastian Bear-McClard, de quem se separou no ano passado.

