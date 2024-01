Ana Guiomar é uma das concorrentes do novo 'Dança com as Estrelas' e a poucas horas da estreia do programa há já uma divertida fotografia a antever o que aí vem.

A atriz mostrou no Instagram, esta sexta-feira, dia 5 de janeiro, uma imagem dos ensaios. Nesta surge sentada numa cadeira, com ar de cansaço.

"Sábado estreia o 'Dança com as Estrelas' e o meu bailarino às vezes põe-me de castigo", escreveu ainda Ana na legenda.

Veja abaixo.