Já está disponível na rede social Instagram o vídeo que retrata o 6.º dia de férias de Manuel Luís Goucha e do seu marido, Rui Oliveira.

Tal como os vídeo de 'capítulos' anteriores, as imagens mostram os dias de férias do casal no barco casa que alugaram para passear pelo Alqueva, as receitas que têm preparado a bordo e, desta vez, o momento em que Rui cortou o cabelo ao apresentador da TVI.

Manuel Luís Goucha quis voltar a rapar o cabelo e, em tempo de férias, é o marido o seu barbeiro de serviço.

Ora veja:

