Laura Figueiredo encontra-se no Algarve para passar o fim de semana e está maravilhada com o tempo soalheiro que se faz notar no Sul do país.

Amante do bom tempo, a companheira de Mickael Carreira confessou que não resistiu em vestir o biquíni para começar o dia a apanhar banhos de sol.

"O Algarve sempre com este solzão. Aproveitem o dia que está lindo. Não está calor para biquíni, mas vocês já sabem que eu sou a pessoa que vê um raio de sol e veste o biquíni", disse na sua página de Instagram.

Veja o vídeo.

