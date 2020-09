Rita Pereira surpreendeu os seguidores na tarde desta sexta-feira, dia 11, ao aparecer vestida com um traje indiano, aparentemente, para uma festa temática. Uma ocasião que a fez sonhar alto com um futuro na grande indústria de Bollywood.

"A sonhar com Bollywood. Amava fazer um daqueles filmes de 3 horas, com centenas de pessoas a dançar, com roupa cheias de cor, sorrisos rasgados, música alegre e ainda filmar na Índia. Que sonho!!! Pode ser que um dia precisem de uma portuguesa", confessou na legenda da publicação em que mostra a caracterização.

