Rita Pereira não ficou indiferente às palavras do deputado do Chega, João Tilly, que questionou numa sessão do parlamento se Portugal era "um país de alunos com deficiência" ou "um país de alunos normais".

Mostrando-se indignada com este discurso, que aconteceu na passada quarta-feira, a atriz confessou temer pelo futuro dos filhos na escola.

"Tudo o que diz é chocante, sim, mas pensar que uma pessoa que diz isto foi professor durante 40 anos. Pensem nas centenas de crianças que foram 'ensinadas' por esta pessoa. Só de pensar que os meus filhos podem vir a ter um professor com os mesmos ideais, dá-me ansiedade", confessou numa partilha que fez na sua página de Instagram.



© Instagram - Rita Pereira

De recordar que Rita Pereira é mãe de Lôno, de cinco anos, e de Lowê, que nasceu em outubro do ano passado.