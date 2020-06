Sónia e Sandrina foram duas das concorrentes que ficaram de queixo caído ao ver os gráficos das votações que revelaram quem seria a concorrente salva pelo público esta quinta-feira.

Os números mostravam que Noélia tinha sido salva com 10% das votações. O gráfico mostrou ainda que outro dos participantes tinha apenas 13% dos votos para expulsão e os seguintes 38% e 39% seguindo-se outro concorrente com apenas.

Tendo em conta os nomeado desta semana, Ana Catharina, Pedro Alves e Angélica, não foi difícil para os concorrentes perceberem que aqueles que estariam em risco de serem expulsos no domingo seriam Angélica e Pedro Alves. Uma suposição que deixou Sandrina e Sónia lavadas em lágrimas.

As duas participantes não entendem porque motivo as pessoas de quem estão mais próximas continuam sair: "Parece que estamos a fazer alguma coisa de mal", lamente Sandrina, referindo ainda que "parece que o jogo já está decidido".

Já Sónia volta a afirmar que sente que está "a perder tempo" de qualidade com as suas filhas por estar dentro da casa e, na sua opinião, não existir a possibilidade de vencer. Desiludida com o jogo, a vendedora ambulante chega mesmo a afirmar que vai falar com a produção para abandonar a casa já este domingo.

Será que Sónia vai mesmo ter coragem de desistir?

