Patrícia Candoso e João Catarré contracenaram na primeira temporada de 'Morangos Com Açúcar' e apaixonaram-se, tendo-se casado três anos mais tarde, em 2006.

No entanto, a união chegou ao fim em 2009 e esta quarta-feira, dia 25 de outubro, a cantora esteve no 'Goucha', onde se emocionou ao recordar esse momento difícil que viveu.

"Eu estava muito frágil a nível mental", confessou a atriz, tendo revelado que recusou alguns trabalhos em televisão, na TVI, e procurado refúgio no teatro, onde não se sentia tão exposta. "Não me via a percorrer os mesmos corredores e a cruzar-me possivelmente com o João", continuou.

Em lágrimas, a cantora revela que aquele foi "um processo muito solitário" e que o facto de ter recusado trabalhos em televisão acabou por prejudicar a sua carreira.

Pode ver a conversa de Patrícia Candoso com Manuel Luís Goucha aqui.

Leia Também: Patrícia Candoso revela dificuldade em tirar fotos com a filha mais velha