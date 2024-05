Está cada vez mais perto de estrear o documentário 'I Am: Céline Dion', no qual a cantora, de 56 anos, irá falar sobre a síndrome de pessoa rígida, com que foi diagnosticado em 2022. Nas primeiras imagens, que poderá ver mais abaixo, Céline emociona-se e garante que não tem intenções de baixar os braços perante esta adversidade.

"Não é difícil fazer um espetáculo. É difícil cancelá-lo", diz, a dada altura, a artista, referindo-se ao facto de ter sido forçada a cancelar a sua última digressão, devido à doença rara que enfrenta.

"Tenho trabalhado arduamente todos os dias, mas tenho de admitir: tem sido uma dura batalha. Tenho tantas saudades das pessoas. Se não conseguir correr, vou andar. Se não conseguir andar, vou rastejar. Não vou parar", conclui Céline, já de sorriso no rosto.

O documentário estreia a 25 de junho na plataforma de streaming Prime Video.

