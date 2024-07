Um dos momentos mais aguardados da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que decorreu na passada sexta-feira, dia 26 de julho, foi a atuação de Céline Dion. Após a apresentação ao vivo, foram muitas as reações partilhadas nas redes sociais.

António Sala também assistiu a este momento único e fez questão de se manifestar publicamente esta segunda-feira, dia 29 de julho.

"Naquela noite, milhões de gotas da chuva caíam sobre Paris, e algumas lágrimas também rolavam pela minha cara. Confesso que me emocionei muito ao ouvir cantar Céline Dion na Torre Eiffel na abertura destes Jogos Olímpicos", começou por dizer o apresentador.

"Senti a amargura de todo o seu sofrimento nos últimos anos. Desde a perda do seu marido, o grande amor da sua vida, até à doença que fisicamente a transfigurou, e lhe roubou a capacidade daquilo que melhor sabe fazer, cantar. E cantar divinamente", comentou.

"Foi muito emocionante ver que fisicamente está a recuperar. Foi muito emocionante ver este seu regresso num local único e tão emblemático. Foi muito emocionante ouvir e sentir de novo a sua voz mágica e poderosa ao fim destes anos de longo deserto e de tanto sofrimento", acrescentou.

"Chorei de emoção e simultaneamente de alegria. Chorei de gratidão por tantos e tantos momentos de magia e prazer que Céline Dion me tem dado ao longo de toda uma vida. Acreditem que as palavras obrigado e gratidão, por vezes também se escrevem com lágrimas. Podem crer que sei o que digo", rematou.

