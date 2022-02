Andreia Rodrigues foi a anfitriã do programa 'Estamos em Casa' deste sábado (12 de fevereiro) para o qual convidou a mãe. Enquanto estavam ambas na cozinha, a apresentadora aproveitou para agradecer por todo o apoio que recebe por parte da mãe.

"Há uma coisa que eu tenho de dizer: é a mulher mais extraordinária desta vida, porque tem uma paciência de Jó para mim, sempre que eu preciso está lá", começa por dizer.

"É uma mulher lutadora que todos os obstáculos que a vida lhe colocou ela deu a volta. Valorizou todos os dias, mesmo nos difíceis, o bom que a vida é e sempre a dar-me colo", continua.

"A minha mãe é tudo, não sei mesmo o que seria da minha vida sem ela. Se faço o que faço profissionalmente muito lhe agradeço a ela, é mesmo o meu suporte. Amo-te tanto. Às vezes na correria do dia a dia não valorizamos as pessoas como devíamos valorizar. As minhas filhas têm a maior sorte do mundo em terem uma pessoa como tu", completa.

Veja aqui o momento.

