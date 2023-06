Ana Morina tomou uma decisão relativa à sua carreira como atriz. A antiga concorrente do 'Big Brother' decidiu desistir do sonho depois de vários anos sem conseguir afirmar-se na área da representação.

"Sobre deixar ir! Estive três dias a 'digerir' o trabalho que vi em 'Rabo de Peixe' pelas mãos de Ukbar Filmes. O orgulho que senti a cada segundo de todos os episódios. E hoje assim que acordei e fiz um scroll no feed do insta tive uma epifania: este mundo já é não meu, é deles. Não consegui o meu lugar na ficção, não consegui viver da minha atriz: os tempos que aí vêm são deles, desta nova geração cheia de talento, destes atores carregados de coragem e profissionalismo. São hoje o que não fui", começou por afirmar, assumindo que "é tarde" para alcançar a carreira com que sonhou um dia.

"Sei que nos dizem que nunca é tarde demais, mas sei e sinto que a decisão que havia de ter tomado nos meus 16 anos foi outra. E agora o lugar é de outros e assim é a vida", referiu.

"Estou neste processo de saber que acabou a luta e faço o luto. Fui fiel a mim e aos meus valores. Perdi-me para me encontrar mas hoje sei que não havia mais nada que eu pudesse fazer para recuperar o tempo que não volta atrás", continuou, explicando que "não se trata de desistir" mas apenas de "deixar ir o que não é nosso".

"Este lugar que decidi procurar desde 2008 trouxe muito sofrimento a mim e aos meus. Portanto hoje é aquele dia em que com imensa tristeza assumo que perdi a batalha. É só isso! E está tudo bem. A tristeza faz parte da vida. As perdas também", disse.

"Eu desejei muito uma carreira na representação, mas não consegui. Talvez a vida tenha mais para mim. Agora resta-me aguardar por todos os talentos que vão aparecer na Netflix e saber que todos eles são merecedores. Sonhei com isso, mas assumi hoje de mim para mim, e em lágrimas, que a nossa passagem por aqui é curta para arrependimentos. Sigo de cabeça erguida, sabendo que não me reconheceram mas que me olho ao espelho com toda a certeza de saber quem sou", escreveu ainda.

Por fim, Ana Morina deixou uma mensagem aos jovens talentos: "A todos os jovens que duvidam e se acham sem capacidade de correr atrás dos vossos sonhos, acreditem que este é o momento. E se tiverem medo, vão na mesma. O tempo não espera".

Eis abaixo a partilha completa:

