De quando em vez, Susana Vieira dá aos fãs frases inesquecíveis que, só mesmo alguém com a sua confiança e assertividade, conseguiria dizer publicamente.

A atriz brasileira esteve no podcast PodPeople e acabou por falar do seu primeiro casamento, com Régis Cardoso.

"Você não sabe o que é ter 17 ou 18 anos, casar com um homem virgem e esse homem deitar-se e adormecer, não fazer sexo consigo e ainda ressonar. Eu desejei a morte dele várias vezes", fez notar.

"Já pedi perdão a Deus. Mas o que você imagina é isso, que a pessoa desapareça da sua vida. É muito chocante esta história de casamento. As mulheres não podem mais deixar-se levar por amor de homem", acrescentou, relembrando este casamento que foi consumado em 1961 e que durou 10 anos.

