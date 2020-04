Alexandra Lencastre esteve à conversa com Júlia Pinheiro para falar sobre as várias fases da sua vida, sem esquecer a infância e o início da carreira no mundo da representação.

E quando decidiu seguir o caminho artístico, a atriz não recebeu de imediato o apoio do pai, pelo contrário.

"E ele tinha toda a razão. Ele sentia que eu não tinha estrutura, solidez para aguentar os embates das críticas, da exposição que veio mais tarde e eu dei-lhe imensa razão", lembrou.

Apoio que acabou por chegar mais tarde, depois de o pai a ter visto em cima do palco. Mas a conversa não ficou por aqui.

Júlia surpreendeu Alexandra Lencastre com uma carta escrita pelo pai, e decidiu ler a mesma para a atriz. Um momento que deixou o novo rosto da SIC em lágrimas.

"Tens a certeza que foi o meu pai que escreveu?", questionou de seguida Alexandra. "O meu pai é muito crítico e está sempre a chamar a atenção. Ele é muito atento. Sempre adorou teatro e gosta de todas as artes. Não esperava", acrescentou, aproveitando o momento para deixar uma mensagem aos pais.

"Peço desculpa, pai e mãe, porque nunca percebi que o vosso apoio e a vossa partilha dos meus sentimentos ao longo desta vida que temos percorrido em conjunto, fosse assim tão profunda. E peço desculpa porque achei que vocês às vezes não ligavam muito, e eu amo-vos", disse.

