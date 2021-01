Dolores Aveiro viajou recentemente na companhia das suas filhas, Elma e Katia Aveiro, para Itália. Uma forma de grande parte da família conseguir reunir-se e assim todos matarem saudades de Cristiano Ronaldo, dos filhos craque e de Georgina Rodríguez.

Esta quarta-feira, dia 20, a matriarca do clã Aveiro voltou a partilhar com os seus seguidores do Instagram uma imagem captada durante estes dias em família. Trata-se de um retrato de mãe e filho, onde Dolores posa abraçada ao seu menino: CR7.

"Força Juventus", escreveu dona Dolores na legenda da publicação, referindo-se assim ao jogo de hoje entre Juventus, equipa que Ronaldo representa, e Napoli.

