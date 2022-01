Infetada com Covid-19, Sofia Ribeiro tem passado os últimos dias em isolamento, a lidar com os sintomas da doença, a espera pela atribuição de um médico de família e as longas horas em casa.

Além das dificuldades relativas ao seu estado de saúde, a atriz viu-se agora com um novo problema: um corte na eletricidade.

"Acabei de ficar sem eletricidade, já que com tanta coisa em que pensar, esqueci-me de pagar 5 faturas! Afinal foi só uma. O que vale é que tenho a aplicação do banco e por sorte ainda tenho bateria! Podia ser muito pior", contou numa publicação realizada esta terça-feira.

"Mas o senhor da companhia foi super prestável: 'No máximo em 12 horas já tem serviço de novo. Se quiser reclamar pode dirigir-se a um dos nossos balcões'. Ahahahah, foi o senhor que disse. Acham que vá?!", brincou, referindo-se ao facto de não poder sair de casa.

