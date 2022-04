Não é comum ver a rainha Letizia arriscar na estética do seu cabelo, sendo habitual vê-la com ele solto. Contudo, durante a viagem a Inglaterra decidiu variar.

Para o encontro com o príncipe Carlos, esta terça-feira, a monarca espanhola optou por apanhar a parte superior do cabelo e amarrá-la na zona da nuca. Um pequeno detalhe que acabou por ser o destaque do look.

Quanto ao visual, Letizia apostou em peças básicas: um vestido bordô, sobretudo preto e acessórios no mesmo tom que o vestido. Veja em detalhe na galeria.

