A realeza sueca teve este sábado, dia 14 de agosto, um evento muito especial. Os príncipes Carl Philip e Sofia da Suécia batizaram o filho mais novo, o príncipe Julian, que nasceu em março deste ano.

O evento decorreu na Capela Real do Palácio de Drottningholm e contou com a presença dos mais próximos elementos da família, entre os quais o rei Carl Gustaf e a rainha Silvia.

O príncipe Julian Herbert Folke, duque de Halland, usou o clássico manto cristão - traje usado por todos os bebés reais da Suécia. Trata-se de uma peça que remonta a 1906 e que também o pai do bebé, Carl Philip, vestiu no dia do seu batizado.

Os príncipes Carl Philip e Sofia da Suécia posaram para as fotografias após a cerimónia com o filho Julian ao colo e ao lado dos restantes rebentos, o príncipe Alexander, de cinco anos, e o príncipe Gabriel, de três.

Veja as imagens na galeria.

