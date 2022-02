Eduardo Madeira celebrou 50 anos de vida no passado dia 25 de fevereiro, porém apenas no fim de semana o ator e humorista conseguiu celebrar a data com tudo aquilo a que tinha direito nesta fase especial da sua vida.

O rosto da TVI reuniu familiares e os "amigos do coração" para uma festa de arromba, onde não faltou música, dança e muita animação.

Joana Machado Madeira, esposa do ator, partilhou na sua conta oficial de Instagram as imagens que marcaram a celebração.

Clique para o lado na partilha abaixo para ver todas as fotos e vídeo.

Leia Também: "Amizade eterna": Eduardo Madeira emociona-se com mensagem de Cristina