Esta sexta-feira, 25 de fevereiro, Eduardo Madeira completa 50 anos de vida, data que celebrou no programa 'Dois às 10'. O comediante teve a oportunidade de receber mensagens de amigos e familiares, entre elas, uma de Cristina Ferreira.

"Parabéns, antes de mais. 50 é obra. 50 recheados de loucura, de trabalho, de paixão acima de tudo. Que venham outros 50 com o mesmo entusiasmo com que pões tudo o que tens dentro de ti em cada projeto.

Acho que já dissemos tudo um ao outro. Sabes o quanto te admiro, o quanto sou feliz por te ter por perto e quero continuar. És da melhores pessoas que eu conheço, mais aplicado, mais honesto, de melhor coração.

Os tempos que vivemos juntos na nossa casa foram de profunda emoção, porque eu nunca estive contigo. Foste todas as personagens naquela casa. Sempre olhei para elas como reais. É de um profundo trabalho de ator, só para os bons, tenho saudades daquela gente porque elas existem de verdade no meu coração e na minha vida.

Este é o momento de voltar a referir o quão bom profissional tu és, que Portugal perceba que tem de orgulhar-se de ti naquilo que tu fazes não só em televisão, mas acima de tudo por seres uma extraordinária pessoa. Há poucos com essa honestidade, genuinidade, com essa vontade de fazer o bem.

Espero que nestes 50 anos recebas todos os presentes que a vida, justamente, te deve. Da minha parte terás uma amizade eterna ou amor, porque na amizade o amor é o mais importante", disse a apresentadora.

De lágrimas nos olhos, Eduardo Madeira referiu: "Já gostava muito da Cristina Ferreira antes de sequer sonhar que ia trabalhar com ela, porque estava ligado a outros canais. Quando vim para aqui juntou-se uma amizade que havia, mas também o constatar daquilo que eu pensava dela concretizou-se.

Com a idade fui perdendo a tolerância para com pessoas com certas características - os que estão mal com a vida, os chico espertos... O que eu acho em relação à Cristina e que as pessoas deviam saber é que ela tem o coração no sítio certo. É uma mulher que lutou para estar no sítio que está".

