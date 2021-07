As duas filhas gémeas de Débora Monteiro e Miguel Mouzinho completaram o primeiro ano de vida no dia 8 de julho, porém a festa ficou reservada para o fim de semana.

Este sábado, dia 10, a atriz reuniu a família e amigos mais próximos para juntos cantarem os parabéns a Júlia e Alba.

"Foi um dia feliz", garante a atriz e apresentadora da SIC ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens da celebração.

Débora Monteiro fez questão de deixar claro que todos os familiares e amigos presentes na festa das filhas foram testados à Covid-19.

Veja as imagens na galeria.

