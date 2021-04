A TVI está a preparar uma emissão especial do programa 'Em Família'. No próximo sábado, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua vão conduzir um programa dedicado ao universo dos números.

"Uma emissão com convidados e artistas especiais que revelam os mistérios dos números e ainda as crenças populares mais famosas do mundo", conta uma nota enviada às redações.

O programa ficará ainda marcado pela "contagem decrescente para a grande estreia de 'Festa é Festa' e pela presença de concorrentes e jurados do 'All Together Now'.

