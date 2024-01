Taylor Swift e Travis Kelce têm feito correr muita tinta desde que assumiram a sua relação no final de setembro passado, quando a cantora foi vista nas bancadas a apoiar o jogador ao lado da mãe deste, Donna.

Recentemente foi recuperada uma entrevista que a artista deu em 2009 na qual relata aquilo que gostaria de ter numa relação e que a imprensa estrangeira refere ser o que se vê refletido em Travis Kelce.

Em conversa com a Glamour sobre o 'companheiro dos seus sonhos', a cantora refere que "é mais uma questão de confiança" "Eu não gostaria de estar com uma pessoa simples que me deixasse fazer todos os planos e ter todo o controlo", começou por dizer.

"Prefiro estar com alguém que tenha voz, paixão e ambição próprias", continuou. Taylor acrescentou não se importaria de viajar para estar com essa pessoa e que ele fizesse o mesmo para a ver, "se conhecesse alguém que valesse a pena".

Taylor e Travis já viajaram entre o Missouri e a casa da artista, em Nova Iorque, sendo que a cantora já viajou também pelos Estados Unidos para apoiar o namorado em diversos jogos, assim como Kelce já voou até à Argentina para assistir a um concerto da namorada.

Leia Também: Taylor Swift e os pais passaram o Natal com Travis Kelce