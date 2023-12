Taylor Swift e os pais celebraram o Natal com o namorado da cantora, Travis Kelce, e o seu pai.

A relação da cantora e do jogador do Kansas City Chiefs, ambos de 34 anos, tornou-se pública quando a artista foi fotografada nas bancadas do Arrowhead Stadium, em setembro, ao lado da mãe de Travis, Donna, de 71 anos.

Fontes disseram agora ao Daily Mail que a cantora e os seus pais comemoraram esta data tão especial em casa do jogador. "Ver as suas famílias juntas num dia tão especial foi o melhor presente de todos os tempos para a Taylor", afirmaram.

"Isso nunca aconteceu antes e tornou o Natal mais significativo para ela", concluiu.