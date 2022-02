Paulinha Abelha encontra-se no 17.º dia de internamento e o seu estado de saúde continua a inspirar cuidados. O boletim desta quarta-feira, dia 23, publicado nas redes sociais, deu conta de que a artista continua em coma e necessita de fazer hemodiálise.

A cantora do grupo Calcinha Preta está hospitalizada na unidade de cuidados intensivos do Hospital Primavera, em Aracaju, no estado de Sergipe.

A artista, note-se, foi internada no dia 11 de fevereiro com insuficiência renal e no dia 17 o quadro clínico piorou, tendo entrado em coma.

