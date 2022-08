Anne Heche está em coma no hospital depois do aparatoso acidente que sofreu no passado dia 5 de agosto, em Los Angeles.

A família da atriz de 53 anos já confirmou que esta se encontra em "morte cerebral" e que "não deverá sobreviver". Explicaram ainda que o suporte de vida continua ligado apenas para apurar que os órgãos estão em condições de serem doados, avança o Mirror.

O representante de Heche já havia comunicado que a figura pública tinha sofrido uma "grave lesão cerebral" e que se encontrava em coma.

As imagens das câmaras do local do acidente mostraram que a artista conduzia de forma imprudente quando embateu numa casa, tendo esta ficado totalmente destruída.

Os exames ao sangue, divulgados pela polícia, revelaram que Anne Heche tinha consumido drogas antes de tudo ter acontecido.

Os filmes '6 dias 7 noites', 'Manobras na Casa Branca' e 'Sei o Que Fizeste no Verão Passado' são alguns dos que marcam o percurso profissional da atriz norte-americana.

