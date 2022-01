Elza Soares morreu esta quinta-feira, aos 91 anos, e a sua morte rapidamente se tornou o tema de destaque na imprensa brasileira. Entre as homenagens e a recordações de uma carreira ímpar no mundo da música, a partida da cantora deu que falar por ter acontecido no mesmo dia em que morreu o seu ex-marido.

Garrincha, com quem ela foi casada 17 anos, perdeu a vida há 39 anos, 20 de janeiro de 1983. Os dois tiveram um filho em comum, Júnior, que morreu em 1986, aos 9 anos, num acidente de viação.

Em 2018, em entrevista ao programa 'Conversa Com Bial', como cita a revista Quem, a artista afirmou: "Sonho muito com o Mané. O maior amor da minha vida foi ele"

Elza Soares morreu em sua casa, no Rio de Janeiro, de causas naturais. A notícia foi confirmada pela assessoria da cantora.

