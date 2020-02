Elton John mostrou-se profundamente triste ao ser obrigado a interromper o concerto em Auckland, na Nova Zelândia, no domingo, após perder a voz.

Um momento que deixou o cantor, de 72 anos, em lágrimas, tendo revelado que foi diagnosticado com uma pneumonia leve.

Nas imagens que estão a circular nas redes sociais vê-se o artista a sair do palco a chorar enquanto milhares de fãs o aplaudem de pé.

Depois deste momento emotivo, John recorreu à sua página do Instagram para agradecer a todos os que estiveram presentes no espetáculo.

"Fui diagnosticado com uma 'walking pneumonia' (pneumonia ambulante), mas estava determinado a realizar o melhor espetáculo humanamente possível. Toquei e cantei com todo o meu coração, até a minha voz não poder mais. Estou desiludido, muito triste e arrependido. Dei tudo o que tinha. Muito obrigado pelo apoio extraordinário e por todo o amor que me mostraram durante o concerto desta noite. Estou eternamente grato", disse.

