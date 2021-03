Elton John comemorou o seu 74.º aniversário esta quinta-feira, 25 de março, ao lado de dois filhos, Zachary, de dez anos, e Elijah, de oito, e do marido, David Furnish, enquanto saboreavam um delicioso bolo com mirtilos e framboesas.

"A ter o melhor aniversário de todos os tempos com os meus 3 maravilhosos meninos. O que poderia ser melhor?", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram, mostrando aos fãs um pouco do festejo desta data especial.

Por sua vez, o companheiro do cantor também destacou o aniversário de Elton na mesma rede social com uma carinhosa mensagem.

"Olha quem é que decidiu vestir-se bem para o aniversário", começou por dizer numa fotografia onde mostra o look do cantor. "Um feliz aniversário para o meu extraordinário marido. Amo partilhar a vida contigo. Amo trabalhar contigo. Amo ser pai contigo. És único. Com amor, David", completou.

