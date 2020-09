Ainda agora começou a apresentar o 'Jornal das 10h', na SIC Notícias, e já está a ser um dos assuntos mais falados nas redes sociais. Cláudio França estreou-se este sábado como pivô e apresentou as notícias da estação de Paços de Arcos, um momento que levou muitos famosos a aplaudirem o facto do canal o ter escolhido. "Nunca em toda a minha vida tinha visto um Negro de rastas em frente a um ecrã a apresentar as notícias", disse Mariama Barbosa.

Quem também não ficou indiferente às últimas notícias sobre o sucedido foi Elsa Raposo. No entanto, a figura pública mostrou-se "inconfortável e triste, pela maneira como foi representada a notícia em si".

"[...] As várias publicações que pude observar a respeito de mais um apresentador de TV, neste caso o Cláudio França, deixou-me inconfortável. Um pouco triste. Porquê? Pela maneira como foi representada a notícia em si e porque é somente mais um apresentador. Qual é o tom de pele, o estilo do cabelo... na minha forma de ver as coisas é irrelevante. Foi assim que cresci com a minha família, que me ensinou a sentir valores acima de qualquer coisa", escreveu.

