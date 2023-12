Elsa Raposo fez um novo desabafo nas redes sociais, esta quarta-feira, dia 6 de dezembro, que está a motivar diversas mensagens de compaixão.

A modelo e apresentadora de televisão publicou duas fotografias antigas e na legenda começou por escrever: "Esta menina/mulher que vocês vêm aqui reinventou-se um milhão de vezes".

"Vivi sempre em constante medo. Aprendi a sair do meu corpo muito cedo para experimentar menos dor. Vivi entre dois mundos paralelos. Eu fui molestada, abusada vezes sem conta. O perdão aos 38 anos trouxe-me uma paz. Hoje sou feliz mas a minha sombra persegue me. A sombra do suicídio", acrescentou Elsa, que não ficou por aqui.

"A terapia, a meditação e a rotina são ferramentas fundamentais de ajuda... a natureza também, a pintura também e a todos os que me amam. Quantas vezes sorri para fazer os outros felizes ? Vezes sem conta. Quantos sacrifícios? Vezes sem conta. Sou forte? Não. Dou a minha mão à esperança", concluiu a comunicadora.

A caixa de comentários 'inundou-se' de mensagens de força enviadas por fãs e amigos, como poderá ver abaixo.

-----

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

Leia Também: Nuno Graciano internado no hospital com prognóstico reservado