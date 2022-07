Elon Musk já quebrou o silêncio em relação às notícias que informavam que tinha sido pai de gémeos no ano passado, fruto de um relacionamento com a executiva Shivon Zilis.

Esta quinta-feira, 7 de julho, um dia depois do Insider dar conta da novidade (depois de ter tido acesso a documentos de tribunal), o CEO da Tesla fez uma publicação no Twitter que não passou despercebida.

“A fazer o meu melhor para ajudar na crise demográfica. Uma taxa de natalidade em colapso é, de longe, o maior perigo que a civilização enfrenta", escreveu.

Posteriormente, acrescentou: “Gravem as minhas palavras, isto, infelizmente, é verdade. Espero que venham a ter grandes famílias e enalteçam os que já as têm!”, afirmou.

Note-se que para além dos gémeos, que nasceram em novembro do ano passado, Musk é ainda pai de uma menina, nascida em dezembro, fruto do seu relacionamento com Grimes. Os dois têm também um filho mais velho, X Æ A-12, de dois anos.

O empresário é ainda pai dos gémeos Vivian Jenna Wilson e Griffin Musk, de 10 anos, e dos trigémeos Kai, Damian, e Sax Musk, de 16 anos.

Ao todo são nove filhos.

